Миколаївський термінал - другий за величиною зерновий термінал в Україні.

Україна втратила приблизно 250-300 тис. тонн зернових через знищення Миколаївського зернового терміналу.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час інформаційного телемарафону.

На запитання, скільки знищено зернових через удар по Миколаївському терміналу, Висоцький відповів, що йдеться про кількасот тисяч тонн.

"Фізично з точки зору реєстрів на початок війни зберігалося там кількасот тисяч тонн зернових. В основному – це пшениця як продовольча продукція, кукурудза, менше – соя та соняшник. Тобто мова йде про 250-300 тис. тонн зернових", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня стало відомо, що російські загарбники знищили у Миколаєві другий за величиною зерновий термінал в Україні. Мер Миколаєва Олександра Сенкевича заявив, що 4 червня російські окупанти обстріляли об'єкт інфраструктури. В результаті спалахнули склади із зерновим шротом. Гасіння пожежі тривало аж до 6 червня.

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