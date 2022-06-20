За минулу добу українські військові ліквідували ще 200 російських загарбників. З 24 лютого загалом знищено 33 тисячі 800 військових РФ.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.
Крім того, з початку повномасштабного вторгнення ворог втратив:
- 1 тисячу 477 танків,
- 3 тисячі 588 бойових броньованих машин,
- 749 артилерійських систем,
- 238 реактивних систем залпового вогню,
- 98 засобів ППО,
- 216 літаків,
- 181 гелікоптер,
- 601 безпілотник оперативно-тактичного рівня,
- 130 крилатих ракет,
- 14 кораблів/катерів,
- 2 тисячі 527 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
- 55 одиниць спецтехніки.
Зазначається, що найбільших втрат за минулу добу фашисти зазнали на Бахмутському та Запорізькому напрямках.