З 24 лютого загалом ліквідовано 33 тисячі 800 російських військових.

За минулу добу українські військові ліквідували ще 200 російських загарбників. З 24 лютого загалом знищено 33 тисячі 800 військових РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення ворог втратив:

1 тисячу 477 танків,

3 тисячі 588 бойових броньованих машин,

749 артилерійських систем,

238 реактивних систем залпового вогню,

98 засобів ППО,

216 літаків,

181 гелікоптер,

601 безпілотник оперативно-тактичного рівня,

130 крилатих ракет,

14 кораблів/катерів,

2 тисячі 527 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

55 одиниць спецтехніки.

Зазначається, що найбільших втрат за минулу добу фашисти зазнали на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

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