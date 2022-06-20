Українські захисники продовжують знищувати російських окупантів / ілюстрація REUTERS

За минулу добу українські військові ліквідували ще 200 російських загарбників. З 24 лютого загалом знищено 33 тисячі 800 військових РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення ворог втратив:

  • 1 тисячу 477 танків,
  • 3 тисячі 588 бойових броньованих машин,
  • 749 артилерійських систем,
  • 238 реактивних систем залпового вогню,
  • 98 засобів ППО,
  • 216 літаків,
  • 181 гелікоптер,
  • 601 безпілотник оперативно-тактичного рівня,
  • 130 крилатих ракет,
  • 14 кораблів/катерів,
  • 2 тисячі 527 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
  • 55 одиниць спецтехніки.
Втрати Росії в Україні станом на 20 червня / інфографіка УНІАН

Зазначається, що найбільших втрат за минулу добу фашисти зазнали на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

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