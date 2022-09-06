Олексій Арестович вважає, що Росія веде ядерний шантаж для схиляння України до переговорів.

Радник офісу президента України Олексій Арестович розповів про тривожну ситуацію навколо захопленої окупантами Запорізької АЕС.

Про це він висловився під час розмовиз правозахисником Марком Фейгіним.

"Перспектива навколо ЗАЕС складна. За деякими даними там ліг останній реактор, що живив станцію і вона мало не на дизелях зараз працює. Це небезпечно - дорога до Фукусіми і Чорнобиля", - заявив Арестович.

При цьому він додав, що навіть атомники дають суперечливу інформацію.

"Перебили сьогодні останню ЛЕП, яка живила і вони сіли на дизеля. Вони на них можуть просидіти максимум десять днів при найбільш оптимістичному варіанті, але далі скінчиться паливо, яке живить. Лінію не можуть відновити, бо йдуть постійні обстріли. Це кмутна історія, яка в найближчі два-три дні проявиться", - розповів радник ОП.

Арестостович заявив, що поки сигнали "найбільш нехороші".

"Там російські війська, які шантажують світ ядерною загрозою, створюючи всі умови для цього і обстрілюючи територію станції. Місія МАГАТЕ лінію електропередач, яка по станції розходиться, подивилася? Спроби переключити станцію на живлення Криму і відсікти від української енергосистеми. Це все погані експерименти, повну відповідальність за які за міжнародним законодавством несе російська сторона", - сказав Арестович.

Також він вважає, що цей ядерний шантаж Росія веде для схиляння України до переговорів.

Як повідомляв УНІАН, Запорізька АЕС, яка перебуває під контролем російських окупантів, знову відключена від енергоживлення внаслідок обстрілів.

Як повідомили в НАЕК "Енергоатом", протягом останніх трьох діб російські війська продовжують інтенсивні обстріли території навколо Запорізької АЕС. Внаслідок цього були пошкоджені та відключені лінії електропередачі.

5 вересня внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, відключилась ще одна ЛЕП - остання, яка з'єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України. Як наслідок – розвантажений та відключений від мережі єдиний працюючий енергоблок №6, який живить власні потреби ЗАЕС.