Співробітники Запорізької АЕС більше за всіх знають про реальну ситуацію на окупованій росіянами станції й, відповідно, діляться нею з іншими містянами.

Усе більше людей хочуть покинути окупований російськими загарбниками Енергодар і більше працівників звільнитися з Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook.

"Впродовж останніх декількох тижнів, а особливо впродовж останніх днів, відзначається стала тенденція залишення мешканцями Енергодара окупованого міста та їх спроб виїзду на підконтрольну офіційному Києву територію України. У такий спосіб енергодарці реагують на зростаючу загрозу втрати контролю за ситуацією і процесами на ЗАЕС", - заявляють у розвідці.

Відео дня

"Особливість — збільшення потоку біженців з Енергодара передувало збільшення кількості працівників ЗАЕС, бажаючих звільнитися. З кожним днем кількість їх заяв збільшується, бо саме співробітники ЗАЕС більше за всіх знають про реальну ситуацію на станції і, відповідно, діляться нею з іншими містянами. Певною зоною інформаційної пітьми залишається кризовий центр ЗАЕС, до якого, за нашими даними, окупанти досі не допустили представників МАГАТЕ. За тими ж даними, їм є що і кого там приховувати", - наголошується у повідомленні.

"Між собою енергодарці вже кажуть, що можна було б терпіти мавпу з гранатою, але мавпу з ядерним дрином спрогнозувати неможливо. Тож слід очікувати подальшого збільшення біженців з цього міста, у тому числі фахівців ЗАЕС, які вважають подальше перебування російських окупантів на станції вкрай небезпечним", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Запорізька АЕС, яка перебуває під контролем російських окупантів, знову відключена від енергоживлення внаслідок обстрілів.

Як повідомили в НАЕК "Енергоатом", протягом останніх трьох діб російські війська продовжують інтенсивні обстріли території навколо Запорізької АЕС. Внаслідок цього були пошкоджені та відключені лінії електропередачі.

Сьогодні, 5 вересня, внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, відключилась ще одна ЛЕП - остання, яка з'єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України. Як наслідок – розвантажений та відключений від мережі єдиний працюючий енергоблок №6, який живить власні потреби ЗАЕС.

Вас також можуть зацікавити новини: