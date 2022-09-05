Був відключений від мережі єдиний робочий енергоблок ЗАЕС.

Запорізька АЕС, яка знаходиться під контролем російських окупантів, знову відключена від енергоживлення внаслідок обстрілів.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

Зазначається, що протягом останніх трьох діб російські окупаційні війська продовжують інтенсивні обстріли території навколо Запорізької АЕС. Внаслідок цього були пошкоджені та відключені лінії електропередачі (ЛЕП) 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, 330 кВ ЗаТЕС – Каховська та ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Мелітополь.

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Також пошкоджений АТ 750/330 кВ ЗАЕС. Інші лінії вузла ЗАЕС/ЗаТЕС зазнали пошкоджень ще раніше.

"Сьогодні, 5 вересня 2022 року, внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, була відімкнена ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна, тобто остання лінія, яка з'єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України", – підкреслили в компанії.

Прес-служба повідомила, що як наслідок – був розвантажений та відключений від мережі єдиний робочий енергоблок №6, який живить власні потреби ЗАЕС.

Нагадаємо, 4 березня росіяни захопили ЗАЕС та її місто-супутник Енергодар. З початку серпня вороги періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї, є руйнування, станція знеструмлювалася. Супротивники не хочуть створювати біля АЕС демілітаризовану зону.

Рано вранці 1 вересня перед візитом місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вороги здійснили мінометний обстріл майданчика Запорізької АЕС, спрацював аварійний захист, і відключився 5-й енергоблок.

Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомляв, що 1 числа мінометні обстріли у місті не припинялися з 5-ї ранку. За його словами, також лунали автоматні черги.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак говорив, що Росія намагається зірвати візит місії МАГАТЕ на електростанцію, імітуючи бойові дії в Енергодарі та обстрілюючи територію біля АЕС.

Пізніше на ЗАЕС все ж прибули представники МАГАТЕ. Пізніше стало відомо, що атомну електростанцію залишили четверо з шести представників організації.

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