Вашим синам не буде чим воювати просто, звернувся Арестович до російських жінок.

Радник глави ВП Олексій Арестович вважає, що російських призовників "звичайно кинуть" на війну з Україною.

Таку думку Арестович озвучив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Тут не повинно бути ніяких ілюзій. Звичайно кинуть. Шановні російські баби, по-перше, зараз десь 50-60% строковиків буде. По-друге, у Путіна не залишилося ніяких резервів взагалі. Тому що на офіцерські посади в ті підрозділи, які Росія кидає, беруть осіб без вищої освіти", - зазначив Арестович.

Він також звернув увагу на той факт, що у росіян немає техніки.

"Вашим синам не буде чим воювати просто. Кинуть сюди на іржавій військовій техніці ... тобто, якщо це станеться – це буде чисте смертовбивство", - звернувся він до росіян.

Якщо в цій хвилі строковиків буде 50-60%, то в наступній, вважає Арестович, таких буде цілих 80-90%.

"Тобто, це ваші сини, не отримавши, як слід, військової підготовки, не маючи, як слід, озброєння, прийдуть на поживу нашим 35-45-річним мужикам, які є квітом української піхоти, неймовірно злі, котрі щойно спалили елітні дивізії, з контрактників, з бойовим досвідом і так далі. Можете уявити, ваші сини ... Вони бойового досвіду не отримали, вони стрельнути не встигнуть", - сказав Арестович.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський звернувся до росіян у зв'язку з розпочатим в РФ весняним призовом.

Напередодні Путін підписав указ про початок весняної призовної кампанії в країні. В ході повномасштабної війни проти України Росія несе серйозні втрати особового складу.

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