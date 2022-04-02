Зеленський звернувся до кримчан, яких можуть забирати в російську армію.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до росіян у зв’язку з розпочатим у РФ весняним призовом.

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні Зеленського, поширеному Офісом президента.

"Цей день – 1 квітня окупанти почали двома однаково нерозумними "жартами". Один такий "жарт" над людьми в Росії - там стартував весняний призов. Він виглядає як традиційний, але ж відрізняється від звичайних. Бо призовників цього року можуть відправити на війну проти нашої держави, проти нашого народу. А отже це гарантована смерть для багатьох зовсім молодих хлопців. І хоча вони не наші громадяни, а громадяни держави, яка з нами воює на нашій землі, все ж таки наш обов’язок, як людей, їх попередити", - наголосив Зеленський.

Далі він продовжив російською мовою.

"Предупредите каждого такого призывника, их родителей. Нам тут не нужны новые убитые люди. Берегите своих детей, чтоб они не стали злодеями. Не отдавайте их в армию. Делайте все что можете, лишь бы они жили. Дома. У себя дома", - сказав український президент.

Він підкреслив, що всієї правди про цей призов і про долю призовників росіянам не скажуть, а тому закликав тих, у кого є можливість можливість донести до них правду.

Також Зеленський звернувся до кримчан, яких так само можуть забирати в російську армію.

"РФ намагається забирати в армію людей і в Криму. Це порушення міжнародного гуманітарного права і воєнний злочин, за який буде відповідальність. І який також є аргументом, щоб санкції проти Росії посилювались. Тому хочу сказати ще мешканцям Криму: саботуйте цю історію на будь-якому з етапів. А якщо не вийде, то не виконуйте злочинних наказів і за першої ж нагоди здавайтеся Збройним силам України. Ми все зрозуміємо. Ви будете жити", - підкреслив Зеленський.

Другий дуже нерозумний 1-квітневий "жарт", за його словами, окупантські ігри з деякими мешканцями південних регіонів України, куди російські війська тимчасово зайшли.

"Там призначають якихось гауляртерів, якихось тимчасових керівників… Моє повідомлення для них. Дуже просте. Відповідальність за колаборацію невідворотня. Завтра чи після завтра – це питання другорядне. Головне – неминучість того, що справедливість буде відновлено. Тому кожен , хто пішов в гауляйтери може вже робити собі прописку десь у Ростові. А за співпрацю з ними чи з окупантами напряму будуть великі проблеми. Це останнє попередження", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін підписав указ про початок весняної призовної кампанії в країні. У ході повномасштабної війни проти України Росія несе серйозні втрати особового складу.