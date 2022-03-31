У РФ починається весняний призов в армію.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про початок весняної призовної кампанії в країні.

До лав російської армії мають намір призвати понад 134 тис. осіб, йдеться в указі Путіна.

Згідно з документом, в рамках весняної призовної кампанії з 1 квітня по 15 липня мають намір набрати 134 500 строковиків з числа чоловіків у віці від 18 до 27 років. Крім того, Путін розпорядився провести демобілізацію солдатів, матросів, сержантів і старшин, термін служби яких підійшов до кінця.

Як повідомляв УНІАН, в Центрі оперативного інформування Міністерства оборони України заявили, що у російської окупаційної армії є кадрові проблеми, оскільки для війни проти України почали перекидати військових з різних управлінь.

Також відомо, що в ході повномасштабної війни проти України Росія несе серйозні втрати особового складу. На сьогоднішній день кількість убитих окупантів становить 17 500.

Раніше директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс припустив, що президент Російської Федерації Володимир Путін не має кінцевої мети у війні проти України. Зокрема, як сказав Бернс, Путін продовжує погоджуватися на переговори з Україною про врегулювання з тактичних причин, оскільки він "не має стійкої кінцевої мети" свого вторгнення.

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