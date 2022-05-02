Раніше він говорив про війну до 2035 року.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що війна України з Росією може тривати найближчі два десятки років.

Про це він заявив в інтерв'ю Марку Фейгіну. При цьому Арестович згадав, свій попередній "прогноз" про війну до 2035 року.

За його словами, сама затяжна війна буде не такою, як зараз, тобто бойових дій, ймовірно, стане менше.

"Війна в цьому сенсі, в цивілізаційному. Це не обов'язково означає військові зіткнення... Воно може бути і до 42-го, тільки треба розуміти, як це буде відбуватися. І найголовніше, що Україна пропонує діяльні механізми боротьби з цим", - сказав Арестович.

Раніше він говорив, що війна може тривати до 2035 року, за цей період "гарантовані" регулярні військові зіткнення. "Так буде і у нас. Не знаю, чи знадобиться п'ять, але кілька військових зіткнень до 2035 року нам гарантовані. Це означає по зіткненню кожні два, а можливо п'ять років. І великі зіткнення кожні сім-вісім років", - зазначав Арестович 10 квітня.

Зазначимо, секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов вважає, що мирного договору з Росією не може бути - можлива тільки капітуляція РФ.