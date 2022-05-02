Найбільша активність загарбників спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Російські окупанти проводять наступальні дії на сході з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей і отримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України та проводить наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей і отримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом. Найбільша активність загарбників спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. На Запорізькому, Криворізькому та Миколаївському напрямках ворог проводить перегрупування військ, посилює артилерійські підрозділи та підрозділи протиповітряної оборони. Намагається налагодити систему матеріально-технічного забезпечення угруповання військ на цих напрямках", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що ворог продовжує підготовку резервів з метою їх подальшого перекидання в райони оперативного призначення на території України. Противник і надалі завдає ракетно-бомбових ударів по об’єктах у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.

На Слобожанському напрямку угруповання ворога зі складу 6-ї загальновійськової армії, берегових військ балтійського та північного флотів продовжують обстріли міста Харкова.

На Ізюмському напрямку тривають наступальні дії противника у напрямках Ізюм – Барвінково та Ізюм – Слов’янськ. Для посилення угруповання окупанти здійснюють переміщення до визначених районів підрозділів ствольної та реактивної артилерії. Ворог з метою вдосконалення транспортної інфраструктури здійснив наведення понтонно-мостової переправи через річку Сіверський Донець.

Також повідомляється, що окупанти продовжують обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів, що розташовані на незначному віддаленні від державного кордону України з території Російської федерації.

За даними Генштабу, у Бєлгородській області триває зосередження резервів окупантів для ведення бойових дій у Східній операційній зоні.

Водночас, як зазначається, на Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджено на встановленні повного контролю над населеними пунктами Рубіжне і Попасна та просуванні у напрямках населених пунктів Лиман і Сіверськ.

На Таврійському напрямку тривають заходи щодо перегрупування підрозділів, інженерного обладнання позицій. Зокрема, на вогневих позиціях у районі населеного пункту Токмак Запорізької області розгорнуто підрозділ ствольної артилерії. Ворог здійснив артилерійські обстріли позицій наших військ у районі населеного пункту Оріхів.

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької області противник розгорнув склад паливно-мастильних матеріалів та пункт ремонту і відновлення пошкодженої техніки.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на окупованих територіях росіяни штучно створюють гуманітарну й економічну кризи.

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