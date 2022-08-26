11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна 6-річна дитина під час пожежі в автомобілі біля залізничної станції.

Російські війська дійсно могли спробувати "спіймати" військовий ешелон на залізничних шляхах в Чаплиному Дніпропетровської області, але в результаті потрапили у пасажирський потяг.

Про це в інтерв'ю російському юристу Фейгіну розповів радник Офісу президента Олексій Арестович.

"Найімовірніше, намагалися спіймати військовий ешелон на перегоні десь або стоянці. Але, як завжди, промахнулися і влучили по цивільному. Тому що криворукі д*біли", - сказав він.

На питання, чи вважає Арестович це помилкою вибору мети, він відповів: "Вони - ідіоти".

"Процедура вибору мети дуже непроста. Вони промахуються, від балди. Найголовніше - у них немає відповідальності за знищення цивільних цілей. Я уявляю, якби хтось із наших вмазав по цивільному поїзду ... Я не знаю, що з ним було б. Але ми на своїй землі воюємо, тому ми дуже уважно дивимося, куди бити, а куди не бити. Навіть якби ми воювали в Росії - ми так само берегли б мирних, як своїх. Тому що саме так воюють армії. А в Росії нікого не шкодують", - пояснив Арестович.

На його думку, таких "промахів" Росії буде ще багато: "Те, що вона (російська армія – ред.) зробила вчора (24 серпня – ред.) – це все, на що вона здатна".

Трагедія в Чаплиному: що відомо про ракетний удар по Дніпропетровщині

Трагедія у Чаплиному: що відомо про ракетний удар по Дніпропетровщині

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине Дніпропетровської області.

Близько опівночі президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив про 22 загиблих, з них п'ятеро людей згоріли в автомобілі, а також загинув хлопчик 11 років, який перебував у будинку, куди влучила російська ракета.

Увечері, 25 серпня, кількість жертв збільшилась до 25 осіб.

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