Президент України Володимир Зеленський на засіданні Ради безпеки ООН повідомив про удар російських окупантів по залізничній станції на Дніпропетровщині і щонайменше 15 загиблих.
Про це йшлося у його виступі на засіданні Радбезу ООН, відеозапис якого опубліковано в Telegram-каналі глави держави.
"Щойно - йдучи робити це звернення - я отримав інформацію про те, що російським ракетним ударом по Дніпропетровській області, по залізничній станції, прямо по вагонах на станції Чаплине - чотири пасажирські вагони зараз горять. Станом на зараз убито щонайменше 15 людей і близько 50 людей поранено. Рятувальники працюють. Але, на жаль, кількість загиблих ще може збільшитись", - наголосив Зеленський.
Він додав, що "так Росія підготувалась до цього засідання Радбезу ООН".
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Синельниківському районі Дніпропетровської області ворожа ракета влучила у приватний будинок. Внаслідок російської атаки загинула 11-річна дитина.
Раніше українські спецслужби та політики неодноразово попереджали українців про високу загрозу ракетних ударів з боку РФ у 31-у річницю Незалежності України. Сьогодні по всій території країни лунають повітряні тревоги.