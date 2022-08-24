Близько 50 осіб поранено.

Президент України Володимир Зеленський на засіданні Ради безпеки ООН повідомив про удар російських окупантів по залізничній станції на Дніпропетровщині і щонайменше 15 загиблих.

Про це йшлося у його виступі на засіданні Радбезу ООН, відеозапис якого опубліковано в Telegram-каналі глави держави.

"​Щойно - йдучи робити це звернення - я отримав інформацію про те, що російським ракетним ударом по Дніпропетровській області, по залізничній станції, прямо по вагонах на станції Чаплине - чотири пасажирські вагони зараз горять. Станом на зараз убито щонайменше 15 людей і близько 50 людей поранено. Рятувальники працюють. Але, на жаль, кількість загиблих ще може збільшитись", - наголосив Зеленський.

Він додав, що "так Росія підготувалась до цього засідання Радбезу ООН".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Синельниківському районі Дніпропетровської області ворожа ракета влучила у приватний будинок. Внаслідок російської атаки загинула 11-річна дитина.

Раніше українські спецслужби та політики неодноразово попереджали українців про високу загрозу ракетних ударів з боку РФ у 31-у річницю Незалежності України. Сьогодні по всій території країни лунають повітряні тревоги.

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