Через обстріли окупантами житлового сектору та залізничної станції постраждали понад 30 осіб.

У селищі Чаплине Дніпропетровської області завершилися рятувально-пошукові роботи - внаслідок обстрілів російськими окупантами житлового сектору та залізничної станції загинули 25 осіб.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram.

"В селищі Чаплине завершилися рятувально-пошукові роботи. Внаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції загинули 25 осіб, з них двоє - діти", - зазначив він.

Тимошенко додав, що 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна 6-річна дитина - під час пожежі в автомобілі біля залізничної станції.

В результаті ворожої атаки постраждала 31 особа.

Трагедія у Чаплиному: що відомо про ракетний удар по Дніпропетровщині

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине Дніпропетровської області.

Близько опівночі президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив про 22 загиблих, з них п'ятеро людей згоріли в автомобілі, а також загинув хлопчик 11 років, який перебував у будинку, куди влучила російська ракета.

Зранку 25 серпня стало відомо, що серед загиблих знайшли тіла двох дітей.