Також вчора у Харкові під час контратаки було розгромлено одну з бригад РФ.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомляє, що, за деякими даними, вчора, 1 березня, над Харковом збили декілька літаків Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Арестович сказав під час онлайн-брифінгу, який транслювався у соціальній мережі Facebook.

"Харків. Противник працює по місту. При чому, невибірково важкими реактивними системами залпового вогню, авіацією, тому що, як я розумію, поставлене завдання, психологічно зламати Харків, і вчинити терори, але Збройні сили України, територіальна оборона та інші захисники міста дуже вправно атакують противника, і відбивають його", - сказав Арестович.

Він наголосив, що Харків - це "сьогодні Сталінград 21-го століття, як і вся Україна".

"І противник зазнає там просто нечуваних, страшенних втрат. За деякими даними, над Харковом вчора збили декілька літаків противника. Дані уточнюються", - наголосив Арестович.

Також він сказав, що українські підрозділи в Харкові сходили в контратаку. "У зустрічних боях розгромили 200-ту бригаду противника, одного з кращих елітних підрозділів Збройних сил Російської Федерації", - наголосив Арестович.

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