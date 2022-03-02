Там розташована будівля міської ради, а також Палац Праці.

Вдень в середу, 2 березня, російські військові вчинили обстріл у бік міської ради Харкова.

Як свідчать відео та відео очевидців, російські військові поцілили у площу Конституції. Там розташована будівля міської ради, а також Палац Праці.

За попередньою інформацією, окупант влучив в будівлю Палацу Праці, але будівлі поруч також пошкоджені.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомляє, що було пряме влучання крилатою ракетою в будівлю міськради.

Як повідомляв УНІАН, центр Харкова сьогодні знову опинився під обстрілами. Вибух пролунав за 1,5 кілометри від майдану Свободи, який був обстріляний днем раніше. Загинули щонайменше 4 особи, 9 - поранені.

Внаслідок обстрілу зайнявся корпус університету ім. Каразіна на вулиці Мироносицькій, що розташований поруч із будівлею СБУ. Також горіла частина сусідньої будівлі, де розташоване Головне управління Нацполіції.

Обстріли Харкова російськими військами: що відомо

Вранці 1 березня в бік будівлі Харківської ОДА російськими військовими було здійснено ракетний обстріл. За попередньою інформацією, поранено близько 20 осіб. Майже знищено будівлю ОДА.

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що атака відбулася з Бєлгорода - російського міста, розташованого за 40 км від російсько-українського кордону та за 70 км від Харкова.

Глава держави наголосив, що це не тільки воєнний злочин, а й терористичний акт.

"Цей удар по Харкову є воєнним злочином, державним тероризмом Російської Федерації. Після такого Росія - це держава-терорист. Очевидно, має бути офіційно", - сказав Зеленський.

Він закликав міжнародну спільноту негайно і дієво відреагувати на дії РФ та визнати її дії державним тероризмом.

Також в ніч з 1 на 2 березня Росія завдала повітряного удару по казармах льотного училища.

Крім цього, не першу добу тривають обстріли житлових районів Харкова.

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