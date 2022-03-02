Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Після обстрілу центральної частини Харкова сьогодні вранці постраждали щонайменше 13 осіб.

Як повідомив керівник пресслужби ДСНС у Харківській області Євгеній Василенко, наразі тривають аварійно-рятувальні роботи в адмінбудівлях після ранкового ворожого ракетного обстрілу.

"На даний час 10 людей врятовано з-під завалів. Попередньо 4 загиблих, 9 травмовано. На місці працює 21 одиниця техніки ДСНС та 90 чол. особового складу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, центр Харкова сьогодні знову опинився під обстрілами. Вибух пролунав за 1,5 кілометри від майдану Свободи, який був обстріляний днем раніше.

Внаслідок обстрілу зайнявся корпус університету ім. Каразіна на вулиці Мироносицькій, що розташований поруч із будівлею СБУ. Також горіла частина сусідньої будівлі, де розташоване Головне управління Нацполіції.

Обстріли Харкова російськими військами: що відомо

Вранці 1 березня в бік будівлі Харківської ОДА російськими військовими було здійснено ракетний обстріл. За попередньою інформацією, поранено близько 20 осіб. Майже знищено будівлю ОДА.

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що атака відбулася з Бєлгорода - російського міста, розташованого за 40 км від російсько-українського кордону та за 70 км від Харкова.

Глава держави наголосив, що це не тільки воєнний злочин, а й терористичний акт.

"Цей удар по Харкову є воєнним злочином, державним тероризмом Російської Федерації. Після такого Росія - це держава-терорист. Очевидно, має бути офіційно", - сказав Зеленський.

Він закликав міжнародну спільноту негайно і дієво відреагувати на дії РФ та визнати її дії державним тероризмом.

Також в ніч з 1 на 2 березня Росія завдала повітряного удару по казармах льотного училища.

Крім цього, не першу добу тривають обстріли житлових районів Харкова.

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