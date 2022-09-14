За його словами, загарбникам зараз необхідний хоч якийсь оперативний успіх.

Заяви російських окупантів про успіхи на Донецькому напрямку в районі Бахмута - фейк.

Про це заявив радник офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним на YouTube.

"Ділянка фронту протяжністю 20 км в районі Бахмута - це єдине місце, де окупанти намагаються хоч якось наступати. Вони зосередили там великі ресурси, намагаються тиснути, тому що потрібен хоч якийсь оперативний успіх", - зазначив він.

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При цьому, за словами Арестовича, заяви ворога про успіхи в районі Бахмута - фейк.

Нагадаємо, за даними ОВА, Україна, незважаючи на всі спроби ворога, контролює майже половину територій Донеччини, з урахуванням того, що Маріуполь і Волноваха - це не окуповані, а знищені загарбниками міста.

Донеччина - одна з областей, яка найбільше піддавалася і ще піддається навалі ворога.

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