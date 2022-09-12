З урахуванням того, що Маріуполь і Волноваха - це не окуповані, а знищені ворогом міста, зазначив він.

Контроль України, незважаючи на всі намагання ворога, лишається сталим над 45% Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі інформаційного телемарафону, відповідаючи на питання про те, наскільки міцні сили українського супротиву на тимчасово окупованій території Донбасу і конкретно Донецької області.

"Наслідками супротиву, дій в першу чергу наших захисників - ЗСУ, я вважаю те, що Донеччина, одна з таких найбільших, яка піддавалася і ще піддається навалі ворога, - але контроль, незважаючи на всі їхні спроби, лишається сталим над 45% області. Це з урахуванням того, що Маріуполь і Волноваха - це не зайняті міста ворогом, а знищені міста ворогом", - акцентував Кириленко.

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Він розповів також, чи є зв’язок з представниками сил супротиву на тимчасово окупованих територіях.

"Щодо супротиву, звичайно я розумію, які процеси відбуваються. Я розумію, як ми будемо діяти разом, в тому числі з представниками супротиву, для того, щоб в подальшому проводити деокупацію території. І налагоджувати всі процеси, від органів влади і до першочергової допомоги деокупованим в подальшому територіям Донеччини", - підкреслив Кириленко.

Нагадаємо, за добу російські окупанти вбили 10 мирних жителів Донеччини.

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