10-річний Кирило в підвалі випадково облився окропом.

Десятирічний Кирило з Бахмута серйозно постраждав, ховаючись у підвалі від російських обстрілів. Він зі своїм братом облилися крутим окропом.

Про це повідомили в Першому медичному об'єднанні Львів.

Війна вже двічі зруйнувала будинок сім'ї. Спочатку в Горлівці, а потім і в Бахмуті. Кирило разом з братом ховався від російських ракет в підвалі, коли випадково зачепив каструлю з окропом. В результаті тіла хлопчиків вкрилися рубцями, які навіть заважали рухатися.

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Щоб повернути дитині рухливість, лікарям довелося зробити пластичну операцію. Її провели медики Львівської лікарні Святого Миколая спільно з щелепно-лицевим хірургом Стівом Ортеном та пластичним хірургом Крейгом Хобаром із США.

Як раніше повідомляв УНІАН, мешканка Київської області розповіла, як евакуювалася на другий день повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За її словами, з шести людей в машині вижило троє - сама жінка, її дочка і син подруги. Решта пасажирів згоріли живцем після того, як росіяни розстріляли їх автомобіль.

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