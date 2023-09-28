Серед них є секретні пташки, які вже показали результати на полі бою.

У Міністерстві цифрової трансформації України повідомили, що передають на фронт понад 1700 безпілотників за програмою "Армія дронів".

Як повідомив віце-прем’єр-міністр Михайло Федоров в Telegram, серед них є дрони українського виробництва та іноземні безпілотники, які стоять на озброєнні країн НАТО. Ударні "Вампіри", FPV-дрони "Фенікс", швидкісні "Пінгвіни", Avenger, а також Mavic і Matrice.

"Передаємо також секретних пташок, які вже показали результати на полі бою. Скоро їхню роботу відчують на собі окупанти, а ви дізнаєтеся про це з новин", - заявив Федоров.

За його словами, дрони допоможуть Силам оборони проводити розвідку, знищувати ворожу техніку та рятувати життя українських воїнів. Тільки за минулий місяць оператори вразили 780 одиниць техніки.

"Продовжуємо забезпечувати безпілотниками всі напрямки фронту та масштабувати виробництво українських пташок", - додав віце-прем’єр-міністр.

Армія дронів - останні новини

Вітчизняний проект "Армія дронів" започаткували влітку минулого року, який передбачає постійну закупівлю безпілотних літальних апаратів, їх ремонт і навчання з тренуванням пілотів.

Минулого тижня стало відомо, що під Бахмутом українські військові за допомогою двох FPV-коптерів знищили бойову машину піхоти російських окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: