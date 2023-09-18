Також вдалося знешкодити й десятки російських танків та броньованих машин.

Минулого тижня українська Армія дронів уразила рекордну кількість російських гармат, якими ворог намагається зупинити контрнаступ Сил оборони України.

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, впродовж тижня українські воїни приділили окрему увагу гарматам окупантів. Відтак, вдалося вдарити по 56 одиницям цього озброєння росіян.

"Росіяни активно використовують цю зброю, намагаючись зупинити контрнаступ Сил оборони. Але оператори Армії дронів порушують плани окупантів", - наголосив Федоров.

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За його словами, також серед ураженої техніки 41 танк та 34 броньовані машини. На думку міністра, це неймовірні показники.

Проект "Армія дронів" - подробиці

Проект "Армія дронів" започаткували у липні 2022 року. Він організований платформою United24 спільно із Генштабом ЗСУ та Мінцифри. Проект передбачає постійну закупівлю безпілотників, їхній ремонт, а також навчання та тренування для десятків тисяч пілотів.

Цьогоріч "Армія дронів" отримала 40 млрд грн з держбюджету, а наступного року на цей проект передбачено 48 млрд грн.

За даними українських посадовців, за перші шість місяців поточного року було підготовлено 10 тисяч пілотів дронів. Однак, вже зараз проект вийшов на новий темп – кожні 10 тисяч пілотів дронів будуть готувати за три місяці.

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