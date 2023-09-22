Бійці мінуснули бойову машину піхоти двома FPV-коптерами від Армії дронів.

Під Бахмутом українські військові за допомогою безпілотників знищили бойову машину піхоти російських окупантів.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram. "Ефектне ураження техніки окупантів під Бахмутом - українські безпілотники в дії. Бійці мінуснули бойову машину піхоти двома FPV-коптерами від Армії дронів. Це — результат роботи операторів з підрозділу Signum 93 ОМБр Холодний Яр", - заявив він.

Федоров також додав, що продовжується робота щодо забезпечення безпілотниками військових по всій лінії фронту та допомаги виробникам БпЛА з масштабуванням. "Українських дронів буде більше", - наголосив він.

Армія дронів: що відомо

Як повідомляв УНІАН, проект "Армія дронів" започаткували влітку минулого року. Він передбачає постійну закупівлю безпілотних літальних апаратів, їхній ремонт, а також навчання та тренування пілотів.

Минулого тижня українська Армія дронів уразила 56 російських гармат, якими окупанти намагаються зупинити контрнаступ - це рекорд. Також серед ураженої техніки 41 танк та 34 броньовані машини.

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