У ЗСУ розкрили, які хаотичні стрільбища ворог дозволяє собі на Лімано-Куп'янському напрямі.

В окупантів немає нестачі боєприпасів і вони збільшили майже вдвічі інтенсивність обстрілів Лимано-Куп'янському напрямку, стріляючи хаотично, іноді навіть по горобцях.

Про це керівник прес-служби штурмової бригади "Сталевий кордон" підполковник Іван Шевцов сказав в ефірі телемарафону.

"Якщо говорити за період до Нового року і зараз, то ворог більше активізувався на Лиманському напрямку", - зазначив він.

Шевцов додав, що на Куп’янському напрямку досить висока інтенсивність атак зберігається. За його словами, протягом минулої доби на цих напрямках ворог здійснив 13 атак.

Військовий наголосив, що ворог продовжує здійснювати інтенсивні артобстріли позицій Сил оборони та прикордонних населених пунктів. За його словами, противник почав використовувати техніку під час штурмів.

Він розповів, що окупанти протягом минулої доби здійснили 707 артобстрілів.

"Це досить багато. В середньому до нового року було близько 400-500, а зараз в середньому - 700-800. Це свідчить про те, що у ворога немає нестачі боєприпасів", - наголосив Шевцов.

За його словами, також противник інтенсивно використовує дрони, зокрема, протягом минулої доби на Лимано- Куп'янському напрямку було 17 випадків застосування FPV-дронів.

Наразі боєприпасів у Сил оборони поки достатньо, але їх використовують точково, тобто, якщо є певна ціль, то тоді відбувається застосування артилерії, вказав Шевцов. "А ворог, маючи більше боєприпасів, ніж ми, здійснює артобстріли хаотично, просто лякаючи місцеве населення", - додав він.

Шевцов зазначає, що окупанти мають на меті до президентських виборів в Росії вийти на рубіж лівого берега річки Оскіл, зайняти населені пункти Куп’янськ та Куп’янськ-Вузловий. "Але таких дедлайнів в них вже було багато і жодних успіхів на цьому напрямку у ворога немає", - зазначив підполковник.

Останні новини фронту - про що каже Генштаб

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті відбулося 66 бойових зіткнень, з них половина - на Авдіївському напрямку.

На Куп’янському напрямку відбито 5 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 8 атак окупантів в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області, Тернів та Ямполівки Донецької області. На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника неподалік Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

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