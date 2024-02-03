Штати були одним з найбільших постачальників гаубиць і ракетних установок, а також боєприпасів до них.

Наприкінці грудня 2023 року допомога США Україні закінчилася, а проросійські республіканці в Конгресі США відмовилися голосувати за пропозицію президента Джо Байдена виділити ще $61 млрд, українські артилерійські батареї першими відчули цю зраду, пише Forbes.

Штати були одним з найбільших постачальників гаубиць і ракетних установок, а також боєприпасів до них. І якщо ще недавно, цього літа, українська артилерія мала паритет, якщо не перевагу, то сьогодні росіяни мають п'ятикратну перевагу. Українські батареї випускають близько 2000 снарядів на день проти ворожих 10 тис. снарядів.

І в результаті російські артилеристи стають зухвалими, зазначає видання. Аналітична група Frontelligence Insight зафіксувала понад 14 концентрацій артилерії і сил противника тільки за січень.

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"Наш аналіз показує, що це сигналізує про зменшення страху серед російських сил, можливо, викликаного відновленням нестачі боєприпасів в української сторони. На жаль, ця ситуація дає Росії можливість застосувати добре відомий підхід - систематичне руйнування міських територій, що робить їх незахищеними"

Ближче до лінії фронту українські бригади компенсували артилерійське голодування FPV-дронами, але ворог розміщує артилерію на відстанях від 15 до 24 км від лінії фронту, що робить їх практично досяжними для більшості FPV.

Поставки GLSDB з GPS-наведенням можуть допомогти Україні, але поки невідомо, скільки саме їх відправили. Найнадійніший спосіб відновити артилерійський паритет і запобігти руйнуванню міст - купити для України більше снарядів і ракет для гаубиць і пускових установок, зазначає видання.

Україна отримала GLSDB

31 січня заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд повідомила, що Україна вже отримала "легкі бомби малого діаметра". За її словами, вони вже прямують на фронт.

Минулої зими GLSDB увійшли в один з пакетів військової допомоги США. Але проходили вони за статтею витрат, яка передбачала не відправку зі складів Пентагону, а замовлення нових бомб у промисловості. Саме тому вони надійшли тільки тепер.

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