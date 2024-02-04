На Авдіївському напрямку відбито 27 атак ворога біля Новокалинового й Авдіївки та ще 3 атаки поблизу Первомайського Донецької області.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 66 бойових зіткнень, з них половина – на Авдіївському напрямку. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, на Куп’янському напрямку відбито 5 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 8 атак окупантів в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області, Тернів та Ямполівки Донецької області. На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника неподалік Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

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"На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 27 атак ворога біля Новокалинового й Авдіївки та ще 3 атаки поблизу Первомайського Донецької області", - йдеться у повідомленні Генштабу.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворогаа неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 7 атак.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили 3 атаки південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

Зазначається, що на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ.

"Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 5 безуспішних штурмових дій", - йдеться у повідомленні.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59, 10 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" та 3 розвідувальних БпЛА ворога.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу та 1 артилерійському засобу противника.

Що відбувається на фронті - думки експертів

На думку військового експерта, полковника Збройних Сил України Владислава Селезньова, російські окупанти будуть проводити атаки вздовж усієї 1350-км лінії бойового зіткнення щонайменше упродовж двох місяців.

Командир танкового підрозділу військової частини на Донецькому напрямку із позивним "Студент" розповів журналісту УНІАН, що російські окупанти не припиняють атакувати позиції українських захисників на Донеччині, проте і техніки, і людського ресурсу для "мʼясних штурмів" у ворога вже менше. За його словами, лише за одну добу в районі населених пунктів Первомайське та Піски було більше 8 штурмів з 6 ранку до 6-7 вечора.

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