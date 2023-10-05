Можливі наслідки оцінили у Військово-морських силах ЗС України.

Російські загарбники поглиблюють порт у тимчасово окупованому місті Маріуполь для вивезення награбованого з окупованих українських територій.

Про це речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчуч сказав в ефірі інформаційного марафону "Єдині новини".

"Я більше вважаю, що це пов'язано саме з цивільним судноплавством. Тому що, якщо мова йде про логістичне забезпечення саме військових - для цього у них є саме великі десантні кораблі, які не потребують великої глибини, які можуть фактично виходити на берег, і цих одиниць у них ще 8 штук", - наголосив Плетенчук.

У цьому зв'язку, речник вважає, що скоріше за все, поглиблення порту Маріуполя пов'язане з "потребою й надалі вивозити награбоване з українських територій".

Речник ВМС додав, що немає сенсу поглиблювати дно порту Маріуполя для військових цілей.

"Це схоже на потуги, щоб якось убезпечити своє угрупування, хоча насправді у цьому особливого сенсу немає", - сказав Плетенчук.

Також він звернув увагу на інформацію, що окупанти намагаються побудувати нову трасу на півдні українських окупованих територій.

"Звісно, вони, мабуть, хочуть перестрахуватися, тому що вже навіть до них дійшло, що цьому так званому Кримському мосту там не місце, і ми неодноразово наголошували на тому, що його там не буде", - наголосив Плетенчук.

Як повідомляє Маріупольська міська рада в Telegram, росіяни поглиблюють дно порту в тимчасово окупованому місті, щоб і надалі вивозити метал та зерно з України.

"Для окупантів основа економіки - мародерство. Росіяни вже вивезли з маріупольського порту металу на 25 мільйонів доларів. Їм цього замало. Тож продовжують різати та вивозити все, що залишилося", - наголошується у повідомленні.

Окупанти перетворюють порт Маріуполя на військову базу

Як повідомляв УНІАН, на початку 2023 року з'явилася інформація, що російські окупанти почали перетворювати Маріупольський морський порт у військову базу.

Про відповідні дії ворога повідомляв радника мера міста Петра Андрющенка. За його словами, тоді РФ звільнила з посад місцевих мешканців міста та віддала робочі місця росіянам, яких почали звозити до Маріуполя з початку окупації. Вже тоді росіяни почали розподіл причалів на "умовно цивільні та умовно військові", заявляв Андрющенко.

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