Для вивозу награбованого вони використовують пусті вантажівки, які прибувають під виглядом гуманітарної допомоги.

У Мелітополі Запорізької області триває примусова паспортизація громадян України. Російські загарбники знову вдаються до погроз.

"Так, окупанти активно погрожують батькам випускників щодо неможливості отримання атестатів про закінчення школи в разі відмови отримання підлітками російського паспорта", - повідомляється у ранковому зведенні Генштабу.

Водночас в Херсонській області російські військові активно вивозять награбоване майно із затоплених населених пунктів. Зокрема, до Голої Пристані, під виглядом гуманітарної допомоги прибувають пусті вантажівки. Їх російські військовослужбовці завантажують награбованим - побутовою технікою, меблями та іншим майном.

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Мародерство російських окупантів

Нещодавно Центр національного спротиву повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські військові грабують підтоплені села, у яких починає сходити вода після підриву Каховської ГЕС.

Росіяни закрили в’їзд до цих сіл та міст та активно розграбовують будинки.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомляв, що тимчасово захопленій Голій Пристані окупанти грабують лікарню, вивозячи з неї усі меблі та техніку. За його словами, з медзакладу вивозять все: меблі, обладнання та техніку.

Під приводом "евакуації" з Енергодара, міста-сателіта Запорізької АЕС, росіяни вивезли все медичне обладнання.

В Генштабі вважають, що вивезення документації та награбованого майна, ймовірно, здійснюватиметься морський шляхом через затори на Кримському мосту.

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