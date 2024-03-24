Було знищено понад 6 тисяч російських чоловіків.

За останній тиждень російські окупанти втратили на війні проти України понад 6 тисяч своїх "вояків".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк. Він уточнив дані з 17 по 24 березня.

"За тиждень з 17 по 24 березня 2024 року Силами оборони України знищено близько 6010 осіб особового складу противника", - зазначив він.

Крім того, суттєвих втрат зазнали 1 тис. 169 одиниць озброєння та військової техніки російських військ. Йдеться про 86 танків, 161 бойову броньовану машину, 221 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, три установки протиповітряної оборони, 334 одиниці автотехніки та 55 одиниць спецтехніки.

"Окрім цього, нашими захисниками знищено 70 ворожих ракет та 238 БпЛА", - додав Павлюк.

Нові втрати Росії сягнули нової межі - знищено ще 990 окупантів

У своєму ранковому зведенні сьогодні, 24 березня, Генеральний штаб Збройних сил України поінформував, що минулої доби ЗСУ знешкодили на фронті ще 990 російських окупантів. Так, втрати Росії у повномасштабній війні проти України становлять вже 436 тис. 750 осіб.

Також за цей час ворожа армія втратила, зокрема 6 тис. 876 танків, 13 тис. 158 бойових броньованих машин та 10 тис. 855 артилерійських систем.

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