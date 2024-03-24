Знищено 24 танки, 28 ББМ та інша техніка.

Збройні сили України минулої доби, 23 березня, знешкодили на фронті ще 990 російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб, станом на сьогоднішній ранок втрати Росії у війні становлять 436 750 осіб.

Крім того, було уражено багато військової техніки ворожої армії, зокрема:

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танків ‒ 6876 (+24);

бойових броньованих машин ‒ 13158 (+28);

артилерійських систем – 10855 (+44);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8510 (+47);

автомобільної техніки та автоцистерн – 14407 (+63);

спеціальна техніка ‒ 1778 (+10).

Також було відправлено на брухт 1018 РСЗВ, 723 засоби ППО, 347 літаків, 325 гелікоптерів, 1992 крилаті ракети, 1 підводний човен, 26 кораблів та катерів.

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За словами експертів, російські окупаційні війська можуть планувати великий наступ на літо 2024 року. Ворог збирає для цього угруповання у понад 100 тисяч окупантів, проте ця кількість не допоможе противнику досягти планів.

Водночас американські аналітики не бачать ознак підготовки окупантами потенційного наступу для захоплення Харкова.

Наступальний потенціал Російської Федерації на деяких ділянках фронту в Україні вичерпано. Наприклад, на Авдіївському, на Бахмутському, і ЗСУ почали будувати оборонні укріплення.

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