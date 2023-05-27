Під час інтерв'ю BBC секретар РНБО перервався на термінове повідомлення від Зеленського з приводу контрнаступу.

Армія України готова почати контрнаступ, деталі якого військове командування ЗСУ опрацьовувало кілька місяців.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов в інтерв'ю для BBC. Він підкреслив, що рішення про "старт" операції залишається за командирами ЗСУ, тому наступ може початися "завтра, післязавтра або через тиждень" - точний термін ніхто нікому не розповість, зазначив він.

"Було б дивно, якби я назвав дати початку тих чи інших подій. Так не можна ... Перед нашою країною стоїть дуже відповідальне завдання. І ми розуміємо, що не маємо права на помилку", - підкреслив Данілов.

Під час розмови він підтвердив, що найманці ПВК "Вагнер" почали відхід з-під Бахмута. За його даними, "вагнерівці" перегрупувалися в трьох місцях, проте поки не можна стверджувати, що вони "перестануть з нами воювати".

Також Данілов прокоментував візит глави Міноборони РФ Шойгу в Білорусь і підписання документів про зберігання російської ядерної зброї в Білорусі: "Для нас це не якась новина", - вказав він.

Цікаво, що під час інтерв'ю секретар РНБО перервався на термінове повідомлення від лідера України Володимира Зеленського з приводу контрнаступу. Президент викликав його на зустріч для обговорення цієї теми, підкреслюють ЗМІ.

Сьогодні Залужний натякнув на початок контрнаступу

Нагадаємо, що сьогодні головнокомандувач Збройними Силами України Валерій Залужний опублікував ролик з натяком про початок контрнаступу нашої армії.

У кадрі наші військові вимовляють молитву й готуються до битви. Ролик Залужний доповнив фразою: "Прийшов час повертати своє", - написав він у Telegram.

Його повідомлення відразу ж "підхопили" українці в соціальних мережах, вказуючи, що, можливо, таким чином Залужний дійсно повідомив про початок "великих битв".

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