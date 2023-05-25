Інтенсивні дії ведуться на всій лінії фронту.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що контрнаступ Збройних Сил України розпочався. Наступальні дії тривають вже декілька днів.

"Вже кілька днів триває контрнаступ, іде інтенсивна війна на 1500 кілометрах кордону, але дії вже почалися", - сказав він італійському телеканалу Rai.

Подоляк наголосив, що українські військові не будуть бити по території Росії західним озброєнням - його будуть використовувати виключно для деокупації захоплених територій.

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"Ми не хочемо вдарити по території Росії, ми будемо використовувати ту зброю, яку ви нам дали, щоб знищити позиції РФ на територіях, які окупувала Москва, включно з Донбасом і Кримом", – пояснив Подоляк.

За словами радника голови ОП, наразі Україна має ракети великої дальності Storm Shadow, танки Leopard протиракетні системи, "які нам надали Франція та Італія".

"F-16 нарешті дозволять нам закрити повітряний простір. Парадокс: якби ми їх мали рік тому, війна б уже закінчилася", - додав він.

Як пізніше Подоляк уточнив у мікроблозі Twitter, він мав на увазі знищення логістичного забезпечення російських загарбників як складову частину контрнаступу.

Радник керівника ОП наголосив, що контрнаступ - це "не якийсь "один івент", який почнеться о конкретній годині конкретного дня урочистим перерізанням червоної стрічки".

Зокрема, за його словами, "це десятки різних дій зі знищення окупаційних військ РФ на різних напрямках, які вже відбувалися вчора, відбуваються сьогодні та відбуватимуться завтра".

"Інтенсивне знищення логістичного забезпечення противника – це також контрнаступ", - зауважив Подоляк.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

23 травня керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що Україна має необхідний мінімум озброєння, щоб розпочати контрнаступ.

Раніше Подоляк розповідав, що контрнаступ ЗСУ складатиметься з декількох етапів. Спочатку буде "буцання" з окупантами.

Колишній начальник генерального штабу британських збройних сил Річард Даннат сказав, що моральний дух російських оокупантів може зламатися, якщо український контрнаступ розпочнеться з успіхів.

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