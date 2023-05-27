Головнокомандувач опублікував потужний ролик із воїнами ЗСУ.

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний опублікував потужний ролик із натяком на початок контрнаступу.

Відео з'явилося у Telegram-каналі главкома. На кадрах українські воїни готуються до битви, виголошуючи бойову молитву. В кінці відео - заклик до вступу до лав Збройних сил.

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"Прийшов час повертати своє", - підписав ролик Залужний.

На тлі очікуваного контрнаступу ЗСУ, ця заява Залужного може натякати на його початок.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Світ завмер в очікувані українського контрнаступу. Нещодавно радник голови ОП Михайло Подоляк заявив про початок контрнаступу, але незабаром уточнив, що контрнаступальна операція - це робота не одного дня, вона не почнеться "з перерізання червоної стрічки".

Згодом заступник керівника ОП Ігор Жовква заявив, що контрнаступ почнеться, як тільки країна отримає необхідне озброєння від союзників.

Контрнаступу нервово чекає і Росія. Терористична держава все частіше завдає масованих ракетних ударів і атакує інфраструктуру, в тому числі військову та енергетичну, іранськими дронами, таким чином, намагаючись перешкодити початку контрнаступу.

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