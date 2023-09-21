Повідомляється, що президент США Джо Байден не зняв цей запит України з порядку денного у майбутньому.

У найближчому пакеті допомоги від США не значаться далекобійні ракети ATACMS. Штати вирішили поки не передавати їх Україні.

Як заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, Джо Байден не зняв цей запит України з порядку денного в майбутньому, пише CNN.

"Президент постійно говорить як зі своїми військовими, так і зі своїми колегами у Європі, а також із самими українцями про те, що необхідно на полі бою на будь-якому етапі війни, а потім про те, що можуть надати Сполучені Штати, - сказав Салліван. - Зваживши все це на сьогоднішній день, він вирішив, що не надаватиме ATACMS, але він також не зніматиме їх з рахунків у майбутньому".

За його словами, новий пакет військової допомоги, про який оголосить Байден, міститиме "значні можливості протиповітряної оборони", що "допоможе Україні зміцнити свою оборону перед тим, що може статися". Салліван прогнозує, що на Україну чекає "сувора зима, наповнена новими атаками Росії на критично важливу інфраструктуру".

Новий пакет допомоги від США - що повідомлялося

Як писав УНІАН, 21 вересня, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, президент США Джо Байден оголосить про новий "суттєвий" пакет військової допомоги Україні.

Офіційний представник США повідомив, що пакет буде на суму 325 мільйонів доларів. Зазначалося також, що нова оборонна допомога включатиме другий транш касетних боєприпасів калібру 155 мм та іншу зброю, але не ракети ATACMS.

Разом з тим повідомлялося, що в рамках пакету Штати планують передати Україні системи ППО малої дальності Avenger, які використовують ракети Stinger, протитанкові системи TOW і AT4, ракети GMLRS для систем HIMARS і протитанкові ракети Javelin.

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