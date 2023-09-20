При цьому у пакет, ймовірно, не увійдуть ракети ATACMS та ПТРК.

Про новий "суттєвий" пакет військової допомоги Україні оголосить президент США Джо Байден під час візиту президента України Володимира Зеленського у Вашингтон. Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських посадовців.

Також про це повідомив журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш.

"Очікується, що Джо Байден оголосить про значний пакет військової допомоги Україні в четвер, під час візитуЗеленського до Вашингтона", – написав журналіст в Twitter.

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Кореспондентка Fox News Жакі Генріх написала у Twitter, що в ньому буде "один чи два нові елементи".

При цьому у пакет, ймовірно, не увійдуть ракети ATACMS та ПТРК. Однак США все ще розглядають варіанти передачі озброєння Україні. Наразі у США сконцентрувалися на допомозі Україні у проходженні мінних полів, бо вважають, що це пришвидшить контрнаступ.

США планують передати обладнання для розмінування, більшу кількість касетних боєприпасів, повітряне прикриття наземних ресурсів, а також бронетехніку та протитанкове обладнання для знищення російських вертольотів.

Окрім зустрічі із Байденом у четвер у Зеленського запланована зустріч зі спікером Палати представників республіканцем Кевіном Маккарті та іншими законодавцями.

Допомога від США для України - деталі

США наразі більше зосереджені на посиленні української системи протиповітряної оборони, аніж на передачі далекобійних ракет, таких як ATACMS. Про це міністр оборони США Ллойд Остін повідомив на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-15"), що відбулося на авіабазі у Німеччині.

Загальний обсяг допомоги, яку США виділяють Україні, перевищила обсяги допомоги будь-якій іншій країні. Як пише The Washington Post, ця сума вже сягнула позначки у $66,2 млрд. Зазначається, що $43,1 млрд - це військова допомога, $20,5 млрд - частка економічної підтримки і ще $2,6 млрд - гуманітарна допомога.

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