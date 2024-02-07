Російську "вундерваффе" могла збити українська ППО, однак офіційно про це не повідомлялося.

Ймовірно під час сьогоднішньої ракетної атаки Росія спробувала уразити цілі у Києві за допомогою "гіперзвукової" ракети ЗМ22 "Циркон". Про це повідомляє Defense Express.

Експерти звертають увагу на відповідне маркування. "Зокрема на одному з уламків присутнє маркування "3М22", що відповідає саме цій ракеті, яка разом із Х-47 "Кинжал" входить у так звані "вундерваффе" Путіна", - пише видання.

Уламки ракети впали у Дніпровському районі, біля лінії електропередачі. Малоймовірно, що таку зброю використовували проти звичайної ЛЕП, тому залишаються два варіанти: або ракета збилася с курсу, або її збили.

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Після ударів Командування Повітряних сил випустило зведення, у якому йшлося лише про перехоплення крилатих ракет типу Х-555, Х-101 та "Калібр". Джерела Defense Express також не змогли підтвердити інформацію щодо "Циркону" через сильну фрагментацію ракети.

Зауважимо, що практично ідентичні уламки знайшли на початку року: тоді теж було припущення, що вони належать до ракети "Циркон". Тому можливо, що для сьогоднішніх ударів росіяни використали цю ракету не в перший раз.

"Циркон": що це за ракета

Росіяни позиціонують 3M22 "Циркон" як "гіперзвукову" протикорабельну ракету. Передбачається, що її швидкість складає 11 тис. км/год, що дуже ускладняє перехоплення (звісно, якщо ці цифри відповідають дійсності).

Серед носіїв ракети називали різні надводні кораблі, та підводні човни, зокрема нові атомні субмарини четвертого покоління проекту 885 "Ясень". Окрім цього росіяни можуть мати стаціонарну чи мобільну наземну установку для запуску "Цирконів".

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