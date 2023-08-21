Вона заявила, що один з дронів впав поряд з її садибою.

Під час атаки невідомих БПЛА на Московську область система протиповітряної оборони РФ примудрилася збити дрон поряд з будинком топової пропагандистки Маргарити Симоньян.

Про це Симоньян заявила у своєму Telegram. Вона вказала, що дрон "приземлився" на сусідній вулиці та подякувала за те, що БПЛА не зніс їй будинок.

"Той безпілотник, що збили в Істринському районі, впав на сусідній вулиці. Дякуємо нашій ППО, що без жертв та руйнувань", - заявила вона.

Москву знову атакували невідомі дрони

Нагадаємо, зранку Московська область знову розривалася від вибухів. Очевидці повідомили, що в області працює ППО, а місцеві телеграм-канали вказали, що над Звенигородом вдалось збити невідомий БПЛА.

Також телеграм-канал Shot вказав, що один безпілотник збили в небі над Істринським районом.

Пізніше Міноборони РФ підтвердило, що Москву намагалися атакувати дронами та звинуватило у підступних діях Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: