Під час атаки невідомих БПЛА на Московську область система протиповітряної оборони РФ примудрилася збити дрон поряд з будинком топової пропагандистки Маргарити Симоньян.
Про це Симоньян заявила у своєму Telegram. Вона вказала, що дрон "приземлився" на сусідній вулиці та подякувала за те, що БПЛА не зніс їй будинок.
"Той безпілотник, що збили в Істринському районі, впав на сусідній вулиці. Дякуємо нашій ППО, що без жертв та руйнувань", - заявила вона.
Москву знову атакували невідомі дрони
Нагадаємо, зранку Московська область знову розривалася від вибухів. Очевидці повідомили, що в області працює ППО, а місцеві телеграм-канали вказали, що над Звенигородом вдалось збити невідомий БПЛА.
Також телеграм-канал Shot вказав, що один безпілотник збили в небі над Істринським районом.
Пізніше Міноборони РФ підтвердило, що Москву намагалися атакувати дронами та звинуватило у підступних діях Україну.