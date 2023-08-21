Збито нібито один безпілотник, який рухався у бік Москви.

Вранці понеділка, 21 серпня, у Підмосков'ї знову прогриміли вибухи. Очевидці повідомляють, що спрацювала ППО.

Як повідомляє російський Телеграм-канал "Shot", в небі над Звенигородом, що під Москвою, нібито збили невідомий безпілотник.

"ППО щойно спрацювала під Звенигородом у Підмосков'ї – попередньо міг бути збитий ще один БПЛА. Очевидці повідомляють нам про гучну " бавовну" у небі", - пише канал.

Інші російські пабліки додають, що ППО працювала по кількох безпілотниках в небі над Звенигородом. У мережі з'явилося відео слідів роботи ППО. Місцева влада поки мовчить.

Тим часом канал Shot повідомляє, що невідомий безпілотник збили в небі над Істринським районом Московської області. Момент знищення нібито потрапив на відео. Руйнувань та постраждалих нібито немає.

Що передувало

У Міноборони РФ заявили, що близько 6:50 21 серпня ЗСУ намагались ат акувати російську територію дронами літакового типу.

Вже згодом у всіх московських аеропортах оголосили режим "Килим". Через це було затримано кілька рейсів на виліт та на приліт. Цей режим оголошують, якщо у повітряному просторі виявляють невідомі повітряні судна та інші об'єкти.

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