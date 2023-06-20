За попередніми відомостями, майже всі дрони, запущені супротивником, знищені.

У ніч на вівторок, 20 червня, російські загарбники завдали по Україні чергового масованого ракетно-авіаційного удару. За попередніми відомостями, супротивник запустив 30 іранських дронів "Шахед", і 28 з них було ліквідовано.

Супротивник бив по Запоріжжю та околицях обласного центру ракетами С-300, застосовано сім таких боєприпасів, відомості про атаку уточнюються, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у своєму ранковому зведенні.

"Протягом минулої доби, ворог застосував чотири крилаті ракети "Калібр" та чотири іранські ударні БПЛА "Шахед-136/131". Усі вісім повітряних цілей було знищено", - зазначили у Генштабі.

Крім того, упродовж доби супротивники здійснили близько 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню і завдали понад 45 авіаударів, є постраждалі серед мирних людей.

Імовірність того, що росіяни знову завдадуть авіаційних чи ракетних ударів по всій нашій території, продовжує бути високою.

Ворожий удар по Україні сьогодні вночі - що треба знати

У низці областей прозвучав сигнал повітряної тривоги. З'явилася інформація про ракетну небезпеку та імовірність завдання ударів безпілотниками. Пізніше повідомлялося, що вибухи лунали у Києві, Запоріжжі та Львові.

За відомостями запорізької влади, цілями супротивників стало, зокрема, майно й техніка сільськогосподарського та фермерського господарства. За попередніми даними, у Львові є "приліт" в об‘єкт критичної інфраструктури.

Над Києвом сили протиповітряної оборони ліквідували майже два десятки повітряних цілей супротивника, попередньо, це "Шахеди".

Вас також можуть зацікавити новини: