У РФ похвалися нібито "знищенням" і "знешкодженням" безпілотників.

У РФ стверджують, що 9 травня Україна "намагалася атакувати" московську Червону площу і нібито вчинила в цей день близько 100 атак дронами.

Частину безпілотників нібито "знищили", а частину - "знешкодили, посадили", наводить слова голови президії "Офіцерів Росії", генерал-майора авіації Сергія Липового ria.ru.

"У цей день було близько 100 атак безпілотників, які застосовувалися як з території України, так і з території Московської області, з надією на те, що вони якимось чином змогли б дістатися до Червоної площі і завдати там якоїсь шкоди...", - стверджує він.

Відео дня

За його словами, "практично всі атаки були попереджені". Генерал-майор додав, що кілька дронів "знешкодили" на території Воронежа, Калузької та Курської області, а деякі безпілотники нібито "збили" у Білгородській області.

Ситуація в РФ під час війни проти України - сьогодні це варто знати

10 травня у мережі повідомили, що вранці 9 травня у Воронезькій області Росії на відстані кількох кілометрів від аеродрому був збитий неопізнаний літальний об'єкт.

Крім того, в РФ скаржилися, що у ніч на 10 травня у Воронезькій області два безпілотники, начинені вибухівкою, підлетіли до полігону і вибухнули під час падіння, унаслідок чого постраждали близько 14 військовослужбовців.

До цього російська влада звинуватила Україну в скоєнні "атаки на Кремль" дронами. Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат звернув увагу на те, що на "атакованій" будівлі навіть не похитнувся прапор РФ. Українська влада заявила, що не причетна до нібито "атаки".

Вас також можуть зацікавити новини: