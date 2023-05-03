Від ворога можна очікувати провокацій, попередив речник Командування Повітряних сил Збройних сил України.

На одному з відео, на якому нібито видно "удар" по Кремлю, навіть не похитнувся прапор на "атакованій" будівлі.

Немає жодних наслідків "удару" по центру Москви, розповів речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі радіо "Донбас. Реалії". "Ось так з першого погляду сказати, що це було - мабуть, НЛО, знаєте. Я не можу сказати прямо, що це взагалі відбувалося, наскільки це ефективно. Там прапор видно, на тому відео, навіть не похитнувся, і жодних якихось наслідків від цього немає", - зазначив він.

На думку Ігната, таким чином РФ може намагатися виставити Україну агресором. "Ну, якщо таким чином Росія намагається, ну, це моя особиста думка, …показати якусь ескалацію з боку України, агресивні дії, то Росія так робить завжди, постійно звинувачуючи. Вони навіть розповідають, що ми по своїх житлових будинках ракетами своїми б’ємо. Власне, тут саме такий варіант", - заявив речник.

Відео дня

Ігнат попередив, що російська сторона здатна здійснити якісь провокації. "Мені видається, що над самим центром… столиці, над будівлею, де президент у них сидить, диктатор, відбуваються такі дивні речі. Ну, для мене це виглядає, як мінімум, дивно… Можливо очікувати і якихось провокацій від них", - зазначив спікер.

"Атака" на Кремль - сьогодні це варто знати

У мережі повідомили, що у ніч на 3 травня у Москві лунали вибухи. Пізніше з’явилося відео, на якому було видно дим над Кремлем.

В адміністрації російського диктатора Володимира Путіна стверджували, що Україна "атакувала" Кремль дронами, і це був "замах" на лідера росіян. У Кремлі додали, що з ладу було виведено два безпілотники, і минулося без постраждалих. Російська сторона зазначила, що Путіна під час "атаки" не було у Кремлі.

Пізніше прес-секретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що завдання нашої країни під час війни з РФ - визволення окупованих територій, а не удари по Москві.

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