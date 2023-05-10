Біля Курська був збитий безпілотник, стверджує губернатор Курської області.

У РФ поскаржилися на низку атак безпілотниками, нібито постраждали понад 10 військових, і є руйнування.

У Воронезькій області два дрони, які були начинені вибухівкою, у ніч на 10 травня підлетіли до полігону і при падінні вибухнули, постраждали близько 14 військових, повідомив Telegram-канал Baza.

Крім того, губернатор Курської області стверджував, що під містом Курськ був збитий нібито ворожий дрон, і на село Толмачево впали його обомки. За словами чиновника, обійшлося без постраждалих, але пошкоджено фасад будинку, а також газову трубу.

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Також з'явилася інформація, що дрон вибухнув у Білгородській області - на території села Ольховатка.

За відомостями каналу Baza, вранці 9 травня у Воронезькій області в декількох кілометрах від аеродрому збили непізнаний літальний об'єкт.

Важливі новини РФ під час війни проти України - що потрібно знати

На початку травня влада РФ звинуватила українську сторону в "атаці на Кремль" безпілотниками. У мережі також з'явилося відео, на якому нібито зазнятий дрон над Кремлем, який вибухає.

Речник Командування Повітряних сил української армії Юрій Ігнат зазначив, що на "атакованій" будівлі навіть не похитнувся прапор. Влада України підкреслила, що не причетна до "атаки на Кремль".

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