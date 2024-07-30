Ввечері у вівторок, 30 липня, Україна опинилася під комбінованою атакою російських загарбницьких військ.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло у Telegram про безпілотники типу "Shahed" у низці регіонів, ракету на Миколаївщині та пуски керованих авіаційних бомб в Донецькій області. Наразі тривогу оголошено у Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в області працює протиповітряна оборона. До цього кияни писали про звук вибуху у столиці. Суспільне пише, що також вибухи чули у Полтавській громаді.

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БПЛА на Черкаси з північного сходу, написали Повітряні сили о 23:34.

О 23:30 військові фіксували БПЛА у напрямку Миргорода з півночі.

Станом на 23:21 російські дрони продовжують фіксувати у небі України. Повітряні сили опублікували оновлення:

БПЛА на Чернігівщині, курс північно-західний;

декілька груп безпілотників у Шосткинському районі Сумської області, курс на південь;

дрони з Полтавщини на Черкащину та Харківщину;

декілька груп БПЛА з Харківської області рухаються у бік Полтавської;

БПЛА на Миколаївщині у Вознесенському районі, перебувайте в укриттях.

О 23:11 Повітряні сили попередили про швидкісну ціль на Полтавщині.

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