Ввечері у вівторок, 30 липня, Україна опинилася під комбінованою атакою російських загарбницьких військ.
Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло у Telegram про безпілотники типу "Shahed" у низці регіонів, ракету на Миколаївщині та пуски керованих авіаційних бомб в Донецькій області. Наразі тривогу оголошено у Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в області працює протиповітряна оборона. До цього кияни писали про звук вибуху у столиці. Суспільне пише, що також вибухи чули у Полтавській громаді.
Інформація оновлюється...
БПЛА на Черкаси з північного сходу, написали Повітряні сили о 23:34.
О 23:30 військові фіксували БПЛА у напрямку Миргорода з півночі.
Станом на 23:21 російські дрони продовжують фіксувати у небі України. Повітряні сили опублікували оновлення:
- БПЛА на Чернігівщині, курс північно-західний;
- декілька груп безпілотників у Шосткинському районі Сумської області, курс на південь;
- дрони з Полтавщини на Черкащину та Харківщину;
- декілька груп БПЛА з Харківської області рухаються у бік Полтавської;
- БПЛА на Миколаївщині у Вознесенському районі, перебувайте в укриттях.
О 23:11 Повітряні сили попередили про швидкісну ціль на Полтавщині.