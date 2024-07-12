Україна готова поділитися з судом будь-якими речовими доказами, заявив він.

Головний прокурор України Андрій Костін закликав Міжнародний кримінальний суд (МКС) порушити справу проти Росії через ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, повідомляє Reuters.

"Заради міжнародного правосуддя такі справи, як навмисний напад на найбільшу дитячу лікарню в Києві варто передати на розгляд МКС", - заявив генпрокурор.

Він також додав, якщо МКС візьметься за розслідування удару по лікарні, це може допомогти встановити схему атак, які показують, що Росія скоює злочини проти мирного населення в Україні.

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"Україна готова поділитися з судом будь-якими речовими доказами або деталями свого розслідування щодо злочинів Росії. Ключовим елементом кримінального переслідування за злочини проти людяності є демонстрація систематичних нападів окупантів на мирних жителів. Важливо показати, що сама Росія зараз є злочинною державою", - наголосив Костін.

Ракетний удар по "Охматдиту" 8 липня - що відомо

Як раніше писав УНІАН, 8 липня російські загарбники завдали ракетного удару по українських містах. У Києві під обстрілом опинився "Охматдит", а також ще одна лікарня та житловий будинок. Внаслідок атаки на столицю загинули 33 людини, серед них 5 дітей. Ще 121 людина постраждала, з них 10 дітей віком від 2 до 17 років.

Реагуючи на удар по дитячій лікарні президент України Володимир Зеленський зробив емоційне зізнання про Путіна. Він зізнався, що в такі моменти йому хочеться вбити російського правителя.

Також УНІАН повідомляв, що російська ракета Х-101, якою вдарили по "Охматдиту", містить західні комплектуючі. За даними видання Financial Times, це свідчить про успіхи Кремля в ухиленні від санкцій.

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