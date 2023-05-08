У Києві та області триває повітряна тривога.

Російські окупаційні війська атакують Україну безпілотниками. Зокрема, ворожі дрони помічені в небі над Києвом та областю, там працюють сили протиповітряної оборони.

"Київська область! Загроза БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях до закінчення тривоги. Бережіть себе та близьких!" – повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

Згодом у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що ППО працює на околицях столиці. Зазначимо, що в Києві та області оголошено повітряну тривогу.

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Атаки дронами по Україні

Останніми тижнями російські окупанти посили по Україні атаки з використанням безпілотників. Зокрема, 6 травня ворог запустив по українських містах дрони-камікадзе. Вночі воїни повітряного командування "Схід" знищили вісім безпілотників Shahed-136/131.

В ніч проти неділі, 7 травня, в небі над Києвом також збили дрон-розвідник Росії. Минулося без потерпілих та руйнувань.

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