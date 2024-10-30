У ніч на 30 жовтня відбулась вже 10-та атака російських дронів на Київ. Повітряна атака на столицю тривала понад 2 години.
Як повідомляє прес-служба КМВА, БПЛА заходили в бік міста на різних висотах та з різних напрямків. Сили ППО вчасно помітили дрони та знешкодили їх, однак не обійшлось без наслідків.
Попередньо, внаслідок атаки ударних безпілотників росіян зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському районі. Зокрема, у багатоповерховому житловому будинку виникла пожежа у кількох помешканнях. Було евакуйовано 18 людей. При цьому постраждало 9 осіб, серед яких одна дитина.
Крім того, за іншою адресою в цьому районі в адміністративній будівлі виникло займання і розгерметизація ГРП. Тут було без постраждалих, а наслідки займання вже усунено.
Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що пожежа була на другому та третьому поверхах житлового будинку, а медичну допомогу всім надали на місці. Постраждалою дитиною виявилась 11-річна дівчинка.
Війна в Україні - атаки на Київ
Як повідомляв УНІАН, попередня атака сталась попередньої ночі - 29 жовтня.
Внаслідок цього у Солом'янському районі міста сталася розгерметизація газової труби, загорілися магазин, припарковані машини та торгівельна споруда. Також уламки впали на відкриту територію у Святошинському районі міста. Пізніше у КМВА повідомили, що загалом внаслідок атаки постраждало шість людей.
Житель пошкодженого будинку внаслідок російської атаки ховався під покривалом від уламків дронів, завдяки чому йому вдалося врятуватися.