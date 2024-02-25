В Одесі збільшилася кількість жертв дронового удару, який російська армія завдала 23 лютого. Як повідомили у мерії міста, йдеться про літню жінку, яку рятувальники дістали з-під завалів.
"Щойно стало відомо, що 72-річна жінка, яку рятувальники дістали з-під завалів будинку після російської атаки 23 лютого, померла у лікарні. Лікарі до останнього боролися за її життя", - йдеться у повідомленні.
Як уточили у міській раді, 23 лютого ворожий дрон влучив в одноповерховий житловий будинок у Приморському районі міста. Тоді через удар одразу загинув 70-річний чоловік жінки, а вона пробула під завалами майже дві години та отримала термічні опіки 40 відсотків поверхні тіла та перелами кінцівок. За словами очевидців, нібито загиблого діставали "частинами".
Також постраждали сусіди подружжя: у 62-річної жінки діагностували опіки 70 відсотків тіла та важкий опіковий шок, у її 31-річній доньці - також опіки та численні переломи кісток.
Удар РФ по Одесі 23 лютого
Пізно ввечорі 23 лютого окупанти знов атакували Одесу ударними дронами. Безпілотники типу Shahed-131/136, спрямовані з акваторії Чорного моря, здійснювали складне маневрування над прибережними населеними пунктами й вглиб країни, до центральних регіонів. Підрозділи ППО збили 12 дронів: два над Миколаївщиною, по п'ять - над Кіровоградщиною та Одещиною.
Один зі збитих дронів впав в житловий квартал Одеси, спричинив руйнування і займання в типовому одеському дворику. Пожежа спалахнула на площі 50 кв. метрів. До лікарні були доставлені мати та донька, згодом з-під завалів дістали літню жінку. Йшлося, що під уламками вона пробула майже дві години. Також було деблоковано тіло загиблого чоловіка.
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