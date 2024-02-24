Внаслідок ворожої атаки загинула жінка.

24 лютого 2024 року – у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну – окупанти обстріляли Херсонщину. Під ворожим вогнем опинилася Білозерка.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, внаслідок обстрілу загинула жінка – вона отримала поранення, несумісні з життям.

"Ще п’ятеро людей — травмовані. Це 36-річна жінка та чоловіки, 50, 36, 45 та 39 років", – розповів він.

Прокудін зазначив, що усіх потерпілих доправили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Їм надається медична допомога.

Удари РФ по Україні

В ніч проти 24 лютого російські окупанти атакували Одесу ударними дронами. Внаслідок ворожого обстрілу було зафіксовано руйнування з загорянням житлового будинку в Одесі. Також повідомлялося про постраждалих.

В ніч на 23 лютого ворог атакував дронами Одесу і Дніпро. Унаслідок удару по багатоповерхівці в Дніпрі загинули двоє людей. Також відомо про постраждалих.

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