Двох поранених у важкому стані доставили до лікарні. Під завалами можуть бути люди.

Російська армія пізно вечорі 23 лютого знов атакувала Одесу ударними дронами. Умісті сталася пожежа та є руйнування, а також постраждали люди.

Як повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, окупанти другу ніч поспіль атакують Одеську область ударними безпілотниками.

"Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано руйнування з загорянням житлового будинку в Одесі. Наразі відомо про двох постраждалих", - заявив Кіпер.

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За його словами, поранені у важкому стані, вони доставлені до лікарні. Наразі на місці події працюють всі відповідні служби. Тривають пошукові роботи та гасіння пожежі, під завалами можуть перебувати люди.

Оновлено 23:20. Кіпер повідомив, що ще одну постраждалу вдалося дістати з-під завалів. Жінку у важкому стані повезли у лікарню - вона була під завалами близько двох годин. Пошукова операція триває.

Удар РФ по Одесі 22 лютого - головні новини

Ввечері 22 лютого російські окупаційні війська атакували Одещину ударними дронами. За даними Сил оборони півдня України, ворог атакував регіон ударними дронами типу "Shahed-131/136". Водночас з літаків тактичної та стратегічної авіації, з акваторії Чорного моря, агресор спрямував ракети типу Х-31П і Х-22. Ракети втратили бойову спроможність в повітрі, а підрозділами протиповітряної оборони було збито дев'ять дронів-камікадзе.

Водночас один з уражених над морем дронів, впавши на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси, спричинив руйнування і пожежу. З пошкодженої будівлі визволити охоронницю, вона не постраждала, але під час ліквідації пожежі рятувальники знайшли тіла трьох загиблих людей.

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