Ворожі "шахеди" летіли на Харків з двох сторін.

Сьогодні вночі противник атакував Харківську область ударними БпЛА типу Shahed-131/136.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ. "Вночі 4 квітня 2024 року противник атакував Харківщину ударними БпЛА типу Shahed-131/136 з Курської області - РФ. Усього зафіксовано пуски 20 дронів", - сказано в повідомленні .

Зазначається, що в результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 11 ударних безпілотників.

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Нічна атака дронів

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону розповів, що сьогодні близько першої години ночі велика група "шахедів" - близько 10 ударних БПЛА з території Росії залетіли на Харківщину та попрямували до обласного центру. "Дещо згодом з території Миколаївщини також було зафіксовано іншу групу "шахедів, яка через ряд областей прямувала до Харківської області. На жаль, через близьку відстань від кордону з РФ саме першої групи, яка була однією з наймасовіших цієї ночі, не вдалося збити всі. Ми бачимо цю цинічну тактику ворога, який продовжує атакувати із різного виду озброєння, в тому числі КАБами, БПЛА, щоб тиснути на мирне населення", - зазначив він. За його словами, йдеться про моралтьно-психологічний тиск, бо такі атаки відбуваються суто по цивільній інфраструктурі, по мирних мешканцях.

Атака дронів на Харків

В ніч на 4 квітня Росія такувала Харків дронами-камікадзе типу "шахед". Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомила, що внаслідок масованої атаки загинули три рятувальники, ще один поранений. Удар дронами був повторний по рятувальниках, які прибули за викликом на одну із адрес. Двоє з них від отриманих поранень загинули на місці, ще один помер по дорозі в лікарню.

Внаслідок ворожих ударів пошкоджень зазнали житлові будинки мирних громадян. Загинула мешканка житлового будинку, є постраждалі. На місці прильотів виникли пожежі.

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