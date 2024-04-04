Силам протиповітряної оборони вдалося збити трохи більше половини із запущених дронів..

В ніч на четвер, 4 квітня, російські окупанти атакували Україну хвилями безпілотників "шахед". Українська ППО збила частину дронів.

Як йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, всього було запущено 20 безпілотників. Силам протиповітряної оборони вдалося збити трохи більше половини з них.

"Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ударних БпЛА було знищено", - йдеться у зведенні.

Атака РФ 4 квітня

Вночі 4 квітня Харків атакували ударні дрони. У місті пролунало декілька вибухів. Місцева влада повідомляла про прильоти по житловій забудові. Мер міста Ігор Терехов уточнив, що удари були здійснені як по приватних, так і багатоквартирних будинках.

Згодом повідомлялося, що у Харкові знову пролунав вибух. Окупанти завдали нового удару. Загинули троє людей.

Зазначається, що, за попередніми даними, усі загиблі – працівники ДСНС. Вони приїхали ліквідовувати наслідки атаки по житлових будинках.

Як повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій, внаслідок ворожих ударів пошкоджень зазнали житлові будинки мирних громадян. Загинула мешканка житлового будинку, є постраждалі. На місці прильотів виникли пожежі.

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